Un incidente stradale è avvenuto ieri sera a Latina sulla Migliara 45 alle porte di Latina, a poca distanza da Borgo San Michele. Una donna di origine romena di 71 anni mentre attraversava la strada insieme alla figlia è morta sul colpo a seguito delle gravi ferite riportate nell'impatto con un suv. La donna è stata investita da una Volvo, la figlia è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale al Santa Maria Goretti di Latina: il quadro clinico è delicato.

La tragedia è avvenuta poco prima delle 21 sul lungo rettilineo che accompagna verso l'Appia, la strada era buia e le due donne a quanto pare hanno attraversato nello stesso momento in cui stava transitando il veicolo e sono state prese in pieno dal suv condotto da un uomo che si è fermato per prestare i soccorsi. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Stradale di Terracina.