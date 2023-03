Erano scese da un pulmino diretto in Romania, a quanto pare per una breve sosta sulla Migliara 45. Doveva essere una pausa brevissima al massimo di una manciata di minuti. All'improvviso è avvenuta la tragedia è successo tutto in un attimo, mentre attraversavano la strada si è verificato l'impatto con una Volvo XC 60 condotta da un uomo che abita nella zona. Resta un mistero che fine abbia fatto il mini van scomparso poi nel nulla. Sul mezzo ci sarebbero stati dei connazionali della vittima, anche loro romeni. A perdere la vita nel terribile incidente stradale avvenuto nel territorio di Latina quasi al confine con Pontinia, una donna; Paul Maria di origine romena di 71 anni, la figlia, una 47enne, è stata portata in ospedale al Santa Maria Goretti, ha riportato alcune lesioni non gravi e il suo quadro clinico fortunatamente non è preoccupante ed è fuori pericolo. E' comunque in stato di choc: ha visto morire la madre sotto ai suoi occhi. La tragedia che si è consumata nel giro di pochi istanti ha sconvolto anche i residenti della zona oltre che la comunità romena.