Scuola "De André", a Norma l'idea non piace proprio a tutti. L'amministrazione comunale di Norma aveva pensato di intitolare il nuovo plesso scolastico inaugurato l'anno scorso a Fabrizio De André, ma alcuni insegnanti e alcuni genitori ritengono che il poeta cantautore non sia degno di questo riconoscimento. Il sindaco Andrea Dell'Omo che si dice entusiasta della possibilità di intitolare al più grande cantautore italiano, aveva voluto infatti coinvolgere in questa decisione il collegio dei docenti che però nell'ultima riunione , chiamato a esprimere il proprio parere sulla rosa di candidati che l'amministrazione aveva sottoposto, ha deciso di prendere tempo proprio per permettere a chi si era detto contrario al nome di De Andrè di presentare delle proposte alternative. Alcune insegnanti e alcuni genitori infatti sembra che preferirebbero dedicare la nuova scuola ad un uomo di chiesa, magari originario proprio del paese. La giunta comunale aveva invece ritenuto di scegliere il nome da una rosa di candidati illustri riconosciuti e rispettati a livello nazionale che comprende oltre a Faber i giudici Falcone e Borsellino, Rita Levi-Montalcini, Margherita Hack e Gino strada.