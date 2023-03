Inaugurato ieri mattina, in piazzetta Municipio a Formia, lo sportello del bullismo, cyberbullismo e revenge porn. Lo sportello, ubicato presso lo Sportello del Cittadino (zona di Santa Teresa), sarà gestito dall'associazione "Mai più Vittima" le cui responsabili e co-organizzatrici dell'iniziativa, sono le dott.sse Maria De Tata e Amalia Pompei. Il servizio, creato per fornire sostegno e aiuto alle giovani vittime di bullismo, alle loro famiglie, alle scuole e alla cittadinanza tutta, grazie ad uno staff qualificato fornirà supporto educativo, emotivo e psicologico, consulenze legali e percorsi di recupero e di inclusione sociale. Sarà, inoltre, destinato non solo agli studenti ma anche ai docenti e alle famiglie al fine di intercettare eventuali fenomeni di disagio, intervenendo dove è necessario.

Alla intensa cerimonia erano presenti l'assessore ai Servizi Sociali Rosita Nervino, la consigliera comunale Valentina Di Russo, i rappresentanti delle forze dell'ordine e della Protezione Civile Ver Sud Pontino, il presidente del Rotary Club Formia-Gaeta e alcune classi degli istituti comprensivi di Formia, "Vitruvio Pollione", "Alighieri Formia-Ventotene" e "Mattej" accompagnate dalle loro dirigenti e dai referenti del bullismo, alle quali sono state consegnate le "cassette del rispetto", dove inserire le richieste di aiuto e da collocare in appositi spazi dedicati all'interno dei plessi, nell'ambito del progetto "Amare è rispetto. Il rispetto è amore".

"Un evento molto importante al quale l'amministrazione teneva particolarmente - spiegano il sindaco Gianluca Taddeo e l'assessore ai Servizi Sociali Rosita Nervino – Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato e sono stati presenti all'inaugurazione. Lo sportello rappresenta un luogo di accoglienza e di supporto per i ragazzi, le famiglie, la scuola e per l'intera cittadinanza. Quest'idea è nata da un percorso iniziato a novembre negli istituti, dove i ragazzi ci hanno trasmesso questa esigenza di avere un ruolo in cui potersi raccontare, confrontare e dove poter trovare aiuto nelle varie situazioni di disagio che vivono quotidianamente. Un segnale forte che vuole essere un punto di ascolto destinato a tutta la comunità".

Durante l'inaugurazione i piccoli studenti hanno anche rivolto alcune domande su questi temi sempre più attuali alle referenti dell'associazione per confrontarsi su questo fenomeno. Inoltre in occasione della "Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie" nel corso della manifestazione si è sottolineato l'importanza della legalità e della giustizia. Il servizio, cui sarà possibile accedere su chiamata, e non solo per appuntamento, avrà anche una mail dedicata (sosnobullismoformia@gmail.com) ed un numero di telefono 3517940443 sul quale richiedere aiuto o supporto al fine di venire incontro alle esigenze dei richiedenti.

"L'apertura di uno sportello antibullismo a Formia è un'iniziativa molto importante per la tutela dei diritti dei giovani e la prevenzione del fenomeno – hanno commentato la pedagogista e criminologa Maria De Tata e la psicologa e psicoterapeuta Amalia Pompei, dell'associazione ‘Mai più Vittima' – Il servizio sarà sicuramente di grande aiuto per le vittime di bullismo e per le loro famiglie, offrendo loro un luogo sicuro dove poter chiedere aiuto, supporto e consigli. Inoltre, l'apertura di uno sportello di questo genere può contribuire ad aumentare la consapevolezza su questo tema educando i giovani al rispetto degli altri e ad avere comportamenti corretti e positivi. È da sottolineare che il bullismo può avere conseguenze gravi e durature sulla salute mentale e fisica delle vittime e che la prevenzione è fondamentale per costruire una società più giusta e rispettosa partendo dallo sviluppo dell'empatia, fondamentale per il vivere comune".