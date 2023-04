La scuola primaria di secondo grado Camillo Caetani di Latina Scalo è finita di nuovo nel mirino dei ladri a distanza di una decina di giorni dall'ultima intrusione notturna. Proprio come nel caso precedente, i soliti ignoti sono entrati rompendo una finestra nei pressi dell'atrio principale, poi si sono dati da fare alla ricerca di soldi e oggetti di valore. Ricalcando lo stesso copione dell'ultimo furto, i ladri hanno forzato i distributori automatici di snack e bevande per svuotare la cassa degli spiccioli contenuti e prendere qualcosa tra la merce, poi hanno preso alcuni computer portatili, quattro in tutto. Anche dieci giorni prima gli scassinatori non si erano limitati a svuotare le macchinette automatiche, arraffando qualche apparecchio elettronico. Del caso si stanno occupando i Carabinieri che indagano anche per capire se possa esserci un collegamento con i furti che hanno interessato altre scuole della città, derubate di computer e tablet impiegati per le attività didattiche.