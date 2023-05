Momenti di paura stasera in via Sanzio, alle porte del centro di Latina, per un principio d'incendio divampato sul balcone di un appartamento situato al terzo piano di uno stabile non lontano dall'incrocio con viale Cesare Augusto. Tra i primi a intervenire è stato un giovane tunisino che si trovava in un bar poco lontano e si è precipitato per allertare del pericolo i condomini. Nel frattempo erano intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno iniziato le operazioni di spegnimento del rogo e bonifica del terrazzino: stando a una prima ricostruzione dei fatti, le fiamme si sarebbero propagate da una lavatrice installata all'esterno dell'abitazione al terzo piano, quindi a causa di un malfunzionamento dell'elettrodomestico. Per gli accertamenti e le operazioni di evacuazione dell'edificio sono intervenuti anche i poliziotti della Squadra Volante.