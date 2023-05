Una vera e propria task force da schierare contro gli "zozzoni" che conferiscono erratamente i rifiuti all'interno del centro storico, ma non solo, quella che hanno deciso di mettere in campo l'amministrazione comunale di Sezze, tramite il Comando di Polizia Locale guidato dal Comandante Lidano Caldarozzi, e la Servizi Pubblici Locali Sezze spa, la società che si occupa della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in città. In questi giorni, infatti, è stato reso pubblico un avviso alla cittadinanza firmato dal sindaco Lidano Lucidi e dall'assessore all'Ambiente Pietro Bernabei in cui si spiegano i motivi di questa azione, nata dopo la predisposizione del Piano Industriale in materia di rifiuti che tende a migliorare la raccolta e ad aumentare la raccolta differenziata: "Purtroppo è sotto gli occhi di tutti come la differenziata, soprattutto nel centro storico, stenti ad essere realizzata per diverse motivazioni. Sicuramente – si legge nell'avviso alla cittadinanza – è necessario mettere in campo diverse attività che vanno da una maggiore pubblicizzazione ad un maggior coinvolgimento dei cittadini affinché ognuno faccia la propria parte. Necessaria, però, è anche l'azione di controllo e verifica del rispetto del calendario nel conferimento dei rifiuti. Per questo motivo, la Polizia Locale e la Servizi Pubblici Locali Sezze spa costituiranno delle squadre addette alla verifica della corrispondenza dei rifiuti conferiti e, se del caso, procedere con sanzioni, previste dal Nuovo Regolamento di Igiene. Per tali motivi e per rendere sempre più decorosa la nostra città invitiamo tutti ad un maggior senso di collaborazione e di rispetto delle regole". L'iniziativa, infine, avrà anche un aspetto legato all'informazione, con manifesti che ricordano il calendario della raccolta differenziata e l'avviso tradotto in lingua inglese e in romeno. I cittadini che ancora non sono iscritti al ruolo TARI sono invitati a recarsi presso gli uffici della SPL per regolarizzare la propria posizione in quanto, in caso di accertamento, verranno applicate sanzioni e interessi.