Chiesta una perizia grafica sulle firme di Liliane Murekatete nell'inchiesta sulla cooperativa Karibu. La difesa della moglie del deputato Soumahoro, ha depositato una memoria difensiva con cui chiede ai pm, un supplemento investigativo a partire dalla richiesta di approfondire le dichiarazioni rilasciate dalla donna, una dipendente della coop, che di fatto scagionava Liliane in merito alla deliberazione delle modifiche statuarie nel corso di una assemblea. L'inchiesta condotta dal pubblico ministero Andrea D'Angeli, da oltre un mese è chiusa.

L'altro elemento su cui punta l'avvocato Lorenzo Borrè che assiste Liliane Murekatete, riguarda la firma della sua assistita in occasione di un'assemblea del 28 maggio del 2019. La difesa chiede una perizia grafica: quella - sostiene - non è la firma di Liliane e punta ad altri accertamenti per dimostrare l'estraneità ai fatti contestati nell'inchiesta dove viene contestata una presunta evasione fiscale.