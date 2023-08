Un rocambolesco incidente stradale che ha coinvolto un autocarro e due automobili - senza gravi conseguenze per i conducenti - ha provocato stamattina pesanti disagi per gli utenti della strada, paralizzando il traffico per circa due ore lungo la corsia nord in direzione Roma. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 8 all'altezza del chilometro 70, quindi tra Latina e Borgo Piave, all'altezza dello svincolo di viale Paganini per il quartiere Q4, nel tratto dove le corsie di marcia sono divise dallo spartitraffico.

In circostanze al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta con una pattuglia del distaccamento di Aprilia per gli accertamenti sulla dinamica, un autocarro con rimorchio che trasportava un piccolo escavatore ha urtato la Dacia Sandero che lo precedeva, poi quest'ultima a causa dell'urto si è girata, finendo di traverso al centro della corsia dopo avere urtato una Alfa Romeo Mito. L'autocarro a sua volta è finito fuori strada, restando bloccato nel fosso: sia il conducente di quest'ultimo, di vent'anni, che la donna di 46 anni che sedeva al volante della Dacia, hanno richiesto i soccorsi e il trasporto in ambulanza presso il pronto soccorso in codice giallo, mentre l'altro automobilista è rimasto illeso. I successivi rilievi e le operazioni di rimozione dei mezzi hanno tenuto bloccata la strada a lungo, con l'interruzione della circolazione in direzione nord che ha provocato una lunga coda.