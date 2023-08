Con una indagine della Procura ancora in corso sul sistema illecito di annullamento delle cartelle di riscossione, indagine che ha già portato alla sospensione e poi al licenziamento di due dipendenti, il clima all'interno di Acqualatina spa non sembra migliore di quanto lo fosse qualche mese fa. In queste ore spunta infatti un nuovo esposto che riaccende i riflettori sul sistema di stralcio di alcune cartelle legate a grandi gruppi economici, che pagavano poco rispetto al richiesto e sistemavano le loro posizioni. Creando però ammanchi nelle casse della società. Ora i sospetti sarebbero su funzionari e dirigenti di cui l'esposto fa nomi e cognomi alla procura.