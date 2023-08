Gli annullamenti "aggiustati" delle cartelle da parte di alcuni dipendenti "infedeli" di Acqualatina sono al centro degli esposti che sono arrivati in procura in questi mesi. La stessa società ha avviato da tempo un'indagine interna per venire a capo della situazione, dopo essersi accorta di importanti ammanchi durante la fase di trattativa avviata per la cessione della proprietà del socio privato. Il gestore ha immediatamente attivato le sue attività interne di controllo che hanno portato alla sospensione di due dipendenti, considerati i presunti responbili di operazioni sospette.

Ora però il cerchio sembra allargarsi e una denuncia, molto puntuale nei suoi riferimenti, è stata inviata alla procura, ai vertici di Acqualatina e anche a Latina Oggi, che ne ha dato ampio spazio. Secondo questa nuova denuncia, ci sarebbero altre tre figure interne alla società che erano al corrente del sistema messo in atto.