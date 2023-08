Ancora un incidente stradale all'incrocio tra via delle Regioni e via Enrico Fermi. Ieri intorno alle ore 11.00 si è verificato uno scontro che ha coinvolto due auto: una Volkswagen Touran con al volante una donna e una Jeep guidata da un uomo. Fortunatamente nessuno dei due conducenti ha riportato ferite, ma notevoli sono stati i danni alle due vetture a seguito dello schianto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia, che hanno eseguito i rilievi. Secondo una prima ricostruzione la Jeep percorreva via Enrico Fermi arrivando dalla scuola Menotti Garibaldi mentre la Touran percorreva via delle Regioni per girare su via Fermi quando i due mezzi sono entrati in collisione.

Non è la prima volta che l'incrocio è teatro di incidenti, anzi negli ultimi tempi sono stati diversi i sinistri che si sono verificati in quel punto. Per questo motivo alcuni cittadini della zona chiedono delle soluzioni per cercare di limitare questi scontri, magari tramite l'installazione di una rotatoria oppure di dissuasori di velocità.