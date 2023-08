Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. Nello specifico, i militari della stazione di Santi Cosma e Damiano e Scauri di Minturno hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto abusivo di arma un uomo 59 enne di Santi Cosma e Damiano in atto sottoposto a provvedimento restrittivo (obbligo di dimora).

L'uomo all'esito di una perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di nr.1 fucile illegalmente detenuto e alterato nr.6 cartucce cal.12, kg. 2,100 di hashish (suddivisa in nr. 21 pannetti), gr. 158 di cocaina e nr.1 bilancino di precisione, il tutto sottoposto a sequestro. L'arrestato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dall'A.G. L'operazione rientra nelle attività straordinarie del controllo del territorio disposta dal Superiore Comando Provinciale CC di Latina e volta anche al contrasto dello specifico fenomeno criminale.