Momenti di paura, nella tarda mattinata di oggi, per un incidente registrato a Borgo Sabotino in circostanze piuttosto singolari che avrebbe potuto facilmente provocare conseguenze peggiori. A causa di un guasto improvviso, il carro di un trattore si è sganciato mentre il mezzo agricolo transitava su strada Sabotino all'ingresso del centro abitato ed è finito contro un camion dei Vigili del Fuoco che in quel momento era parcheggiato sul bordo della strada mentre la squadra dei soccorritori effettuava un intervento di routine in un'abitazione. Il carrello carico di paglia, fuori controllo, si è fermato contro il mezzo del pronto intervento, danneggiandolo all'altezza del paraurti, senza colpire nessuno: se non fosse stato per lo scontro frontale, probabilmente il carro avrebbe proseguito la propria marcia, col rischio di finire contro uno dei negozi presenti in quel punto. Il conducente del trattore, dal canto suo, si è subito fermato, poi è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale del Posto mobile estivo di Nettuno per i rilievi e gli accertamenti del caso, con l'ausilio della Polizia Locale di Latina per la gestione del traffico. Durante le operazioni di rimozione dei mezzi infatti la strada è rimasta chiusa al traffico, creando non pochi disagi alla viabilità del litorale.