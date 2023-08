Un ragazzo, a quanto pare un coetaneo che era presente insieme ad una comitiva di altri adolescenti, ha ripreso la scena con il cellulare e le ha filmato le parti intime e gli slip. La sequenza è stata poi pubblicata su Instagram anche se non era visibile a tutti ma soltanto ad una cerchia ristretta di persone, e in un secondo momento è stata rimossa. Quel video è stato comunque taggato da altri ragazzi.

La corsa alla pubblicazione sui social è senza freni, senza regole, senza scrupoli. Anche questa storia che arriva dal mondo degli adolescenti a colpi di click, condivisioni e commenti, lascia senza parole. Ne sa qualcosa una studentessa di Latina che frequenta un istituto superiore della città: è una minore. Nei giorni scorsi, a Ferragosto, durante una festa al Lido dopo che aveva bevuto alcol, si è sentita poco bene, era stordita, ha iniziato a barcollare e poi con le ginocchia in avanti è caduta a terra, aveva un vestito corto e a causa della caduta si è scoperta leggermente le parti intime.

