"Buona domenica, ma neanche troppo". Scrive così, sulla propria pagina social, Simone Santilli, assessore all'Ambiente del Comune di Lanuvio, commentando lo scenario che gli si è presentato davanti questa mattina.

In un terreno sulla via Nettunense, a pochi passi dalla frazione di Campoleone, Santilli ha, infatti, rinvenuto "un mucchio di libri scolastici abbandonati sul nostro territorio. La persona che ha fatto questo, se ne avesse letto almeno uno di quelli abbandonati, forse non lo avrebbe fatto" ha commentato l'assessore postando due scatti.

Chiaro il riferimento a un libro avente per titolo "Educazione civica e ambientale", la cui copertina è ben visibile, in primo piano, in una delle due foto pubblicate dall'assessore.

"Quanto da me visto questa mattina - ha dichiarato Santilli ai nostri microfoni - è un insulto all'educazione civica, all'ambiente e anche alla cultura. Raramente si assiste ad "abbandoni" di questo tipo, quando riguardano la cultura fanno ancora più male. Speriamo che vengano individuati i responsabili e che episodi del genere non accadano più".

L'assessore all'Ambiente di Lanuvio ha tenuto a dare anche un'informazione importante: "La Polizia Locale, che ringrazio per essere prontamente intervenuta, si sta occupando di raccogliere tutti i libri nelle migliori condizioni, che provvederemo, come amministrazione, a donare a qualche associazione del territorio".

I caschi bianchi Lanuvini intervenuti coordinati dal comandante Sergio Ierace hanno già eseguito dei primi accertamenti individuando alcuni nominativi ed indirizzi.

"Abbiamo subito pensato che tali testi non potessero essere distrutti e trattati come rifiuti, e li abbiamo raccolti da terra e portarti al comando di Via Sforza Cesarini dove li stiamo controllando. Sono dei testi scolastici in ottimo stato che potrebbero provenire anche da un furto in una scuola o edicola che tratta testi usati. Non escludiamo nulla ma certo è che se non dovessero venire fuori dei legittimi proprietari saranno devoluti ad associazioni per il loro corretto uso. La coltura dell'educazione ambientale e civica non può finire in un inceneritore."