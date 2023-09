Lo hanno sorpreso in piena notte mentre era all'interno dei locali dell'azienda in cui svolge le funzioni di custode. Lui, un operaio di origini romene, è stato immobilizzato, legato e reso inoffensivo prima di essere chiuso in uno dei locali mentre loro, i componenti di una banda di rapinatori, con tutta la calma possibile, hanno prelevato migliaia di euro in cavi elettrici e altre attrezzature prima di fuggire via. Un assalto ben organizzato che potrebbe essere stato pianificato con cura con tanto di sopralluoghi nei giorni precedenti. E' da qui che i Carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia partono per cercare di dare un volto ai componenti della banda.