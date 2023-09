I carabinieri del nucleo investigativo sono tornati nella villetta di Acquatraversa che si suppone abbia ospitato Antonio Bardellino, il fondatore del clan dei casalesi, anche in un periodo successivo alla sua presunta morte, data per certa in Brasile nel 1988. Questa mattina un sopralluogo tecnico, tuttora in corso, per capire se lo spazio del covo è solo quello trovato finora o se ci sono dei prolungamenti sotto l'abitazione. Il primo controllo, come si sa, è avvenuto il 26 luglio nell'ambito delle indagini per l'agguato a Gustavo Bardellino del 15 febbraio 2022 e per il quale è indagato anche l'attuale proprietario della villetta.