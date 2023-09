E' durata poco meno di 24 ore la fuga dei responsabili del pestaggio avvenuto domenica pomeriggio ad Anzio. Gli agenti del commissariato di Polizia hanno sottoposto a fermo due gemelli italo-bosniaci di 20 anni (mamma italiana e papà bosniaco). I due sono accusati dell'aggressione ai danni di un 19enne, avvenuta in piazza Cesare Battisti: per entrambi l'accusa è di tentato omicidio.

Ad incastrarli una serie di testimonianze, da parte dei presenti al momento del pestaggio, e l'approfondita analisi dei filmati delle telecamere presenti nella zona.

Gli agenti si sono messi subito alla ricerca della Fiat Panda di colore grigio passata a forte velocità con due ragazzi a bordo che non hanno gradito i rimproveri del 19enne, Gabriele F., per quello che stavano facendo: il giovane li aveva ripresi perché per tre volte erano passati con l'auto troppo vicino alla fermata dell'autobus. Gli autori del pestaggio, dopo un'altra scorribanda, sono tornati indietro. Poi sono scesi dall'utilitaria e hanno aggredito il 19enne con calci e pugni. Anche quando era già a terra. E poi sono ripartiti, investendolo con la Panda.

Una domenica pomeriggio di violenza in piazza Cesare Battisti, dove la vittima è stata raggiunta dai balordi, che dopo l'aggressione si sono dati alla fuga. Il 19enne è stato subito soccorso dai volontari dell'associazione di protezione civile «Martiri di Nassiriya» e quindi dal 118 che lo ha trasportato in ambulanza all'ospedale di Anzio. È entrato in codice rosso, soprattutto per ferite alle gambe causate dall'investimento con l'auto, e ricoverato in prognosi riservata. Il giovane comunque migliora e non è in pericolo di vita.

Ordinaria follia, quindi, alle 5 del pomeriggio, davanti a decine di persone che affollavano piazza Battisti, alcune in attesa del bus. La Panda è comparsa all'improvviso, poi almeno tre giri con una traiettoria pericolosa per il rischio di provocare un incidente o investire i pedoni. Così il 19enne ha deciso di intervenire. Un affronto per gli occupanti della Panda che dopo essersi allontanati per qualche istante, lo hanno invece seguito fino a raggiungerlo in via 22 Gennaio per dargli una lezione.

Ora per quel pestaggio ci sono due indagati.