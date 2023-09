«Vuoi tornare da lui? Allora: mi devi mandare una tua foto nuda con nove candele rosse accese. Serve aspettare... e vedrai». Quando lei lo ha contattato per un consulto, lui ha risposto su Facebook in modo perentorio. E così una donna che all' epoca dei fatti aveva 46 anni e che si stava separando dal marito ha accettato la richiesta del cartomante.

Era disperata, stava vivendo un momento di grande fragilità, non sapeva come fare ed è andata sul web e sul social network si è imbattuta nel cartomante. La consulenza richiesta aveva un obiettivo: superare il momento di crisi per tornare dal coniuge.

Solo che tutto questo aveva un costo. Il cartomante chiedeva il pagamento di somme di denaro per la prestazione con alcune ricariche, anche di 30 euro, fino a quando non è scattato il ricatto hard.

La donna per scongiurare la separazione e credendo nel rito proposto dal cartomante, aveva mandato in effetti una sua immagine senza veli, l'uomo ha continuato a chiederle dei soldi, fino a quando non ha preteso la somma di 450 euro, altrimenti avrebbe inviato gli scatti ai figli della donna e al suo datore di lavoro. Come è emerso nel corso delle indagini il cartomante insieme ad una donna, (la cui posizione è marginale), per portare a compimento i riti, aveva fatto una richiesta specifica e al rifiuto di ricevere i soldi si era adirato. Ieri il rinvio a giudizio per dei fatti avvenuti a Latina nel 2019. Il processo inizierà ad aprile. L'accusa è tentata estorsione e revenge pornc