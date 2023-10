Si svolgeranno domani alle 9,30 presso la cattedrale di Santa Maria Annunziata in Piazza San Giovanni XXIIII a Priverno i funerali di Ludovico Passeri.

Il giovane, che aveva compiuto 25 anni lo scorso mese di marzo, è morto venerdì in un incidente con il suo trattore. Il giovane stava tagliando la legna in un bosco in località Boschetto a Priverno quando ad un certo punto, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, il trattore su cui stava si è ribaltato finendogli sopra. Le conseguenze dell'impatto sono state purtroppo per lui fatali. Osservando i luoghi dove è accaduta la tragedia, ovvero in una scarpata lungo via Santo Spirito nel tratto che scende verso la Pingolozza, nei pressi della piazzetta di Boschetto, si può azzardare che proprio la conformazione impervia del terreno possa aver costituito un fattore determinante. L'allarme era scattato immediatamente dopo l'accadimento, ma nonostante i soccorsi siano arrivati tempestivamente, per il personale del 118 non c'è stato nulla da fara che constatare il decesso. Decesso che, come da prassi, ha aperto le fasi di indagini condotte dai Carabinieri della Locale Stazione e dal personale dell'Ispettorato del Lavoro della Provincia di Latina. Solo al termine di tali fasi il corpo del giovane, recuperato dalla ditta di Onoranze Funebri La Carbonara, è stato traslato presso la camera mortuaria del Cimitero di Priverno dove è stata allestita la camera ardente che resterà aperta anche oggi negli orari di apertura del camposanto. Poi, domani, si svolgeranno i funerali che saranno organizzati dalla stessa ditta Carbonara di Michele Izzo. A piangere Ludovico, oltre alla madre, al padre e ai due fratelli, ci saranno i parenti e gli amici di Priverno e di Maenza. Proprio a Maenza, paese natale della mamma, Ludovico è cresciuto e ha frequentato parte delle scuole prima di trasferirsi a Priverno con tutta la famiglia. Ovunque facendosi apprezzare per il suo carattere socievole e gioviale oltre che come gran lavoratore. Lasciata la scuola aveva infatti scelto di proseguire nella tradizione di famiglia diventando un boscaiolo