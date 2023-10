La truffa era studiata nei minimi dettagli. «Signora scusi, sono una cittadina svizzera, mi può aiutare?», era questo il biglietto da visita. I raggiri sono stati commessi a Latina e provincia tra il 18 maggio e il 30 luglio del 2018 e sempre con le stesse modalità. Ieri per due donne, una di Roma e l'altra della provincia di Salerno, il gup Giuseppe Cario ha disposto il rinvio a giudizio mentre per un'altra, originaria di Messina, è arrivata una condanna con il rito abbreviato a due anni e quattro mesi.

E' ritenuta la presunta responsabile in concorso con le altre due donne del reato di truffa; per le complici il processo inizierà il prossimo 11 marzo.

Il modus operandi era ben strutturato: una donna, dai modi gentili e persuasivi, cercava di attaccare bottone individuando la vittima (in questo caso una 78enne di Latina) per strada chiedendo una informazione: «Scusi non sono di qui - diceva - arrivo dalla Svizzera, sto cercando una farmacia con deposito».

Poco dopo arrivava un'altra donna - secondo quanto ipotizzato la complice - che fingendo di non conoscere la finta cittadina svizzera e presentandosi come figlia del titolare di un farmacista del capoluogo, si offriva di accompagnare l'anziana nel luogo richiesto, «persuadendo la vittima - riporta il capo di imputazione del pm Giuseppe Bontempo - tenendole compagnia nel tragitto in auto». Durante il percorso la sedicente cittadina svizzera confidava alle due donne, (alla complice e alla vittima) che aveva 300mila euro. e che voleva devolvere una parte dei soldi alle due donne (50mila euro) perchè gentile e convinceva l'anziana a prendere prima 1000 euro a casa e poi a prelevare 1400 euro da uno sportello bancomat per le pratiche della donazione da un finto notaio a cui poco prima aveva simulato una telefonata. Nel tragitto in auto le due donne hanno invitato l'anziana ad andare in un negozio per acquistare dei fogli di carta per l'atto notarile. <Ti aspettiamo qui>, ma sono andate via. Ieri si è concluso il processo per una delle imputate.