L'ammministrazione comunale di Aprilia ha già sporto denuncia verso ignoti per l'atto intimidatorio ai danni della Multiservizi, dove nella notte una bottiglia incendiara è stata lanciata contro la sede e scritte offensive sono comparsa contro il sindaco e il Collegio dei liquidatori. Il sindaco Lanfranco Principi questa mattina ha fornito ai carabinieri del reparto territoriale di Aprilia tutte le informazioni utili per poter fare chiarezza sulle motivazioni del gesto e per agevolare il lavoro dei militari, al lavoro per stringere il cerchio intorno ai responsabili. "Come amministrazione non possiamo che condannare un gesto vile e sconsiderato - commenta il sindaco Principi - che nasce dalla volontà forse di gettare un'ombra, forse addirittura deviare le azioni amministrative poste in essere al solo scopo di risanare l'azienda e agire per renderla un fiore all'occhiello. Confido nell'operato dei carabinieri di Aprilia e del loro comandante, il tenente colonello Paolo Guida, già al lavoro per fare chiarezza su quanto accaduto. Mi sento di esprimere solidarietà nei confronti dei liquidatori della municipalizzata, ancora una volta finiti nel mirino per il solo fatto di aver svolto il proprio lavoro sempre con correttezza, serietà e imparzialità. Da parte mia mi sento di dire che l'amministrazione non ha intenzione di arretrare di un millimetro rispetto alle decisioni prese per garantire il bene della collettività. Le pressioni psicologiche e le minacce non serviranno ora né mai a deviarci dal percorso intrapreso per il bene della città".

Dalla lista Un'Altra Aprilia, la solidarietà al sindaco: "Stanotte ignoti hanno lanciato una bottiglia contenente liquido infiammabile presso la sede dell'ASAM in liquidazione e scritto sulle mura minacce rivolte al Sindaco Principi. L'intera coalizione di maggioranza intende esprimere la massima ed incondizionata solidarietà al Sindaco e all'uomo Lanfranco Principi che dallo scorso mese di maggio sta guidando la Città di Aprilia tra mille difficoltà con abnegazione ed impegno quotidiano. La coalizione non si lascerà intimorire da qualche "scapestrato'' di turno. L'obiettivo da raggiungere è chiaro a tutti, riqualificare la nostra città senza scendere a compromessi, rappresentando gli interessi collettivi e soprattutto dei più fragili. Saremo inflessibili sui principi del viver civile e del legittim o confronto nel rispetto reciproco delle idee alla base di una civile convivenza. Sindaco stia tranquillo che tutta la maggioranza farà squadra ancor di più attorno alla sua azione politica. L'accaduto deve costituire un rinnovato stimolo ad accelerare la nostra azione politica. La città di Aprilia merita di più".