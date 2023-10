Ha abusato della moglie e da lei pretendeva di tutto, anche che le lavasse i piedi. E' l'ennesima storia di violenza e abusi che si consuma tra le mura domestiche e vede come vittima una donna di origine indiana. Nei confronti dell'ex marito, un connazionale di 29 anni, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone ha emesso un divieto di avvicinamento alla parte offesa, sulla scorta di una richiesta presentata dal pubblico ministero Marco Giancristofaro, titolare del fascicolo. La denuncia era stata presentata ai Carabinieri da parte della donna, stanca di continuare a subire soprusi in silenzio.

In base a quanto ricostruito dalla vittima, i fatti sono andati avanti a lungo a Borgo Grappa, fino allo scorso agosto. La donna è stata maltrattata sotto il profilo psicologico e in alcuni casi è stata costretta ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà con il coniuge.



Ad un certo punto ha deciso di raccontare i fatti e di presentare una denuncia ai Carabinieri e sono scattati tutti gli accertamenti. Una volta raccolti una serie di riscontri e dopo che la donna ha chiesto alla Procura l'esercizio dell'azione penale, il gip ha emesso il provvedimento. Ieri mattina - difeso dall'avvocato Alfonso Falcone - si è svolto l'interrogatorio di garanzia davanti al magistrato e il presunto responsabile delle condotte contestate, ha offerto la sua versione dei fatti. Ha negato le accuse sostenendo di non aver picchiato e maltrattato la parte offesa e ha negato anche di aver commesso abusi sessuali. Il legale dell'indagato ha chiesto al giudice la revoca della misura restrittiva. Dopo che arriverà il parere della Procura il giudice si pronuncerà. L'uomo che lavora come bracciante agricolo era sposato con la donna da nove anni. I reati ipotizzati nel fascicolo sono: violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia: gli investigatori nelle condotte dell'uomo - che lavora come bracciante agricolo - hanno riscontrato la serialità.