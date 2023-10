Nel pomeriggio di ieri 10 ottobre 2023, i Carabinieri del Norm della Compagnia di latina unitamente a personale della locale stazione, intervenivano in via Romagnoli presso un locale in disuso, utilizzato talvolta quale ricovero notturno da parte di cittadini senzatetto, a seguito di un incendio che aveva interessato due giacigli di fortuna. Le fiamme sviluppatesi, che non provocavano danni a persone, venivano prontamente domate dai vigili del fuoco intervenuti. sono in corso accertamenti da parte della Compagnia di Latina.