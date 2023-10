Stavano transitando su via Migliara 49 in bicicletta, un tratto percorso spesso dai ciclisti a ridosso della foresta demaniale. Quando improvvisamente un daino ha attraversato la strada prendendo in pieno uno dei ciclisti. Due persone del gruppo che procedevano in fila, sono riuscite a schivare l'animale ma il terzo ciclista è stato preso sulla parte anteriore della bici.

L'impatto è stato violento e l'uomo un 58enne di Pontinia, è finito a terra battendo la testa. Fortunatamente indossava il casco che ha attutito il colpo ma a seguito della caduta ha riportato comunque diverse escoriazioni e traumi. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo le prime cure, hanno trasferito l'uomo presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove è stato sottoposto ad una serie di esami. Fortunatamente sempre che le condizioni del 58enne non siano gravi. In quel momento stava inoltre transitando un'auto dei Carabinieri Forestali. Sono stati quindi effettuati una serie di accertamenti dopo avere ascoltato le testimonianze degli altri ciclisti.