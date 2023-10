I danni sul lungomare di Sabaudia sono già evidenti, le mareggiate stanno divorando la duna. E' passato circa un anno dai primi cedimenti sul lungomare di Sabaudia ed il fenomeno erosivo è più dirompente che mai. Inoltre, ancora non sono stati effettuati interventi alla Bufalara dove ha ceduto la spalletta del canale. E la sabbia continua a finire in acqua. Cosa si prospetta per i mesi invernali?