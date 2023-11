Un marito violento di 76 anni è finito in carcere con una serie di accuse, arrestato dai poliziotti dopo l'ultima aggressione ingiustificata ai danni della moglie, cinque anni più giovane di lui. La donna non aveva mai trovato il coraggio di denunciarlo, aveva cercato di porre fine al loro matrimonio chiedendo la separazione, ma a quel punto lui l'aveva ricattata, pretendendo denaro. Un quadro di violenze, sia psicologiche che fisiche, emerso alle prime ore del mattino di giovedì, quando sono intervenute le pattuglie della Squadra Volante in seguito alle segnalazioni dei vicini, preoccupati per quello che stava succedendo all'interno dell'abitazione della coppia.

La segnalazione al numero unico d'emergenza 112 risale alle 6:45 circa di giovedì, quando le urla e il baccano della lite familiare degenerata in aggressione hanno richiamato l'attenzione degli altri residenti, nella zona di Latina Scalo. All'arrivo dei poliziotti nel condominio dov'era stato segnalato il possibile caso di violenza domestica, la donna di 71 anni era visibilmente scossa e aveva sul volto i segni delle percosse ricevute poco prima. Alla vista degli uomini in divisa il marito si era calmato, ma è stato subito bloccato per essere portato in Questura. Prima di essere affidata ai soccorritori di un'ambulanza per il trasporto presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti dov'è stata curata e sottoposta agli accertamenti, quindi giudicata guaribile in quindici giorni, la vittima ha accennato agli agenti le ripetute azioni vessatorie subite nel tempo, un incubo fatto di minacce, anche di morte, e aggressioni.