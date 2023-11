Da quell'area poi sarebbe uscita solo l'auto dell'anziano. Alla base dell'omicidio sembra ci fosse un vecchio debito non pagato.

Sembra esserci una svolta nella vicenda relativa alla morte di Pietro Caprio, il 58enne docente di Cellole che insegnava in una scuola di Minturno trovato carbonizzato all'interno della sua auto in località Baia Domizia. I carabinieri di Sessa Aurunca hanno fermato un 82enne che sarebbe ritenuto l'autore dell'omicidio. I militari sarebbero arrivati al presunto autore grazie alle telecamere della videosorveglianza di Cellole che avrebbero immortalato le due auto che e gravano nella radura dove poi è stato trovato il corpo di Caprio,

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli