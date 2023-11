Non bastavano i finti pacchi da consegnare, i nipoti che sono stati vittime di incidenti ed altro ancora. Da diversi giorni sui telefoni di cittadini di Minturno, Spigno e Santi Cosma e Damiano stanno arrivando messaggi, rigorosamente falsi, di figli che chiedono ai genitori di richiamarli ad un determinato numero di cellulare, perché quello che avevano in dotazione si è rotto. In un caso è stata raggiunta una signora di Minturno, che si è vista recapitare un messaggio da un numero sconosciuto. Il truffatore, spacciandosi per il figlio, scriveva "mamma mi è caduto il cellulare in acqua e ho cambiato numero, scrivimi al 3511892536".

In un altro caso il finto figlio ha mandato un messaggio alla madre annunciando che il "telefono si è rotto. Il 3509146890 è il mio nuovo numero". Altri messaggi sono simili ma il tentativo è sempre lo stesso: raggirare i malcapitati e rubare i loro dati e svuotare i conti correnti. Fortunatamente le signore contattate dal finto figlio, ma dal vero truffatore, non hanno abboccato, ma il rischio c'è sempre, soprattutto se qualcuno, preoccupato per quanto sarebbe successo ad un proprio caro, risponde a questi personaggi. Le forze dell'ordine, a tal proposito, invitano i cittadini ad essere attenti a queste trappole e a denunciare i vari episodi truffaldini.