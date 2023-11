Nuovo scacco ai radicamenti della 'ndrangheta tra Anzio e Nettuno. Sono in corso dalle prime luci dell'alba, nei comuni di Anzio, Nettuno ed Aprilia le operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma che stanno dando esecuzione a un decreto, emesso dalla III Sezione "Misure di Prevenzione" del Tribunale Penale e Civile di Roma su richiesta della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, che dispone il sequestro anticipato di beni appartenenti a Giacomo Madaffari, ritenuto a capo della 'ndrina locale del sud di Roma, con ramificazioni anche in provincia di Latina (tra cui il caso dell'omicidio Palli ad Aprilia). Le indagini, che rientrano nell'operazione Tritone per la quale è in corso il processo presso il Tribunale di Velletri, hanno condotto al sequestro di un ingente patrimonio, costituito da 10 immobili di cui 6 di categoria A/7 (ville e immobili di pregio), 6 terreni, 2 autovetture, conti correnti e una società di rivendita autoveicoli, frutto del reimpiego di denaro ritenuto provento delle attività illecite perpetrate da Madaffari.