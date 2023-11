Nei giorni scorsi, in località Campoverde del Comune di Aprilia, i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione di attività d'indagine hanno deferito in stato di libertà all'A.G. un 41enne di Aprilia, sul conto del quale, grazie a riscontri investigativi eseguiti, emergevano indizi di colpevolezza a suo carico poiché su una piattaforma digitale poneva in vendita una macchina da giardino, saldata dall'acquirente, ma mai inviata dall'inserzionista.