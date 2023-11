Mentre le inchieste che hanno ricostruito i suoi affari illeciti sono approdate nelle aule di Giustizia, gli investigatori della Guardia di Finanza hanno continuato a tenere d'occhio il commercialista Pasquale Maietta, compiendo un nuovo approfondimento d'indagine sul patrimonio personale che ha accumulato nell'arco di quindici anni. Uno scrupoloso lavoro di comparazione tra gli investimenti effettuati dall'ex deputato e i redditi dichiarati, che ha permesso ai magistrati delle Procure di Latina e Roma di ottenere, dal Tribunale capitolino, l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale che ha fatto scattare il sequestro di immobili, quote societarie e veicoli per un valore complessivo di oltre cinque milioni di euro, ricchezze viziate dalla serie interminabile di frodi fiscali e spregiudicate operazioni di auto riciclaggio in campo internazionale documentate negli anni passati. Una disinvoltura, quella dimostrata da Maietta nel manovrare denaro, che non ha messo da parte neppure dopo l'arresto: nell'anno della pandemia, il 2020, ha speso oltre mezzo milione di euro per acquistare a nome della moglie un attico con annesso superattico alle porte di Roma, dove si era trasferito con la famiglia per rilanciare la propria attività professionale lontano dal clamore delle sue prodezze in terra latinense.