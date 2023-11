Nelle prime ore della mattinata odierna, i militari della tenenza locale sono intervenuti in Via Sant'Agostino, località di Casarevole, per avviare le indagini su un'autovettura incendiata e oggetto di furto a Pescara.

Al momento, non sono ancora chiare le circostanze esatte del furto e poi del successivo incendio dell'auto, abbandonata in un fossato. Gli inquirenti stanno raccogliendo prove sul luogo del ritrovamento, utilizzando ogni mezzo a loro disposizione per tracciare la sequenza degli eventi e identificare i colpevoli.