Un motociclista ha perso la vita poco fa in un drammatico incidente stradale avvenuto sulla strada 156 dei Monti Lepini nel tratto compreso tra Borgo San Michele e Borgo Faiti nel territorio di Latina. Per cause in fase di accertamento da parte della Polizia stradale di Terracina, un centauro che procedeva verso l'Appia ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada in un canale che costeggia la strada e ha fatto un volo di diversi metri.

Subito è scattato l'allarme ai Vigili del Fuoco e il personale del 118 ha cercato di rianimare l'uomo che è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate. La vittima è un uomo.