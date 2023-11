A perdere la vita nel drammatico incidente stradale avvenuto ieri sera è un 55enne di Latina, abitava nel quartiere Isonzo, si chiamava Terenzo Ritarossi. La notizia della sua scomparsa sta suscitando grande cordoglio e profondo dolore in città.

Il motociclista era in sella ad una Honda Gold Wing con sidecar quando per cause in fase di accertamento sulla strada Monti Lepini, subito dopo Borgo San Michele all'altezza del chilometro 47 la moto è uscita fuori strada finendo in un fossato che costeggia la strada.

L'impatto è stato violento e subito è scattato l'allarme ai soccorritori. Tra i primi ad intervenire anche alcuni residenti della zona che hanno allertato i soccorritori. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dalla Polizia Stradale di Terracina. Sul luogo della tragedia il personale dei Vigli del Fuoco e del 118 mentre gli agenti della Polizia stradale diretti dal dirigente Gian Luca Porroni hanno eseguito un sopralluogo. Terenzo Ritarossi era molto benvoluto in città. "Era una persona generosa e buona", è il ritratto di chi lo ha conosciuto. Lascia la moglie e due figli.