Dove si vive meglio oggi in Italia? Sicuramente non nella provincia di Latina secondo la 25esima edizione dell'indagine sulla qualità della vita di Italia Oggi/Ital Communications. La nostra provincia tracolla di altre cinque posizioni, scendendo dal 76esimo posto del 2022 all'81esimo con un punteggio di 397.77. Un abisso da Bolzano, la provincia prima della classe, davanti a Milano e Bologna.

Latina conquista diverse maglie nere ed è la peggiore del Lazio, ultima tra le cinque province: Rieti è 80esima in caduta di 19 posizioni, Frosinone 75esima in recupero rispetto al posto 78 dello scorso anno, Viterbo 70esima in calo di una sola posizione, tutte staccate dalla Capitale al 33esimo posto e in risalita 20 posizioni rispetto al 2022. Il capoluogo rientra poi insieme alle province del Sud e delle Isole nei gruppi 3 e 4 dell'indagine in cui la qualità della vita è considerata scarsa o insufficiente.

Andando a vedere le nove dimensioni dell'indagine con i 92 indicatori di base totali, tra affari e lavoro, Ambiente, reati e sicurezza, sicurezza sociale, istruzione e formazione, popolazione, sistema salute, tempo libero e reddito e ricchezza si delinea meglio l'involuzione del territorio.