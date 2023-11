Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

I Carabinieri hanno raccolto elementi indiziari in ordine al fatto che l'uomo, attraverso varie applicazioni di messaggistica, aveva avviato numerose compravendite di pezzi di ricambio di auto.

Scattata la perquisizione d'iniziativa all'interno della villetta, i Carabinieri hanno rinvenuto una Fiat Panda, con numerosi componenti già smontati. Gli accertamenti sul veicolo hanno portato alla luce che era stato denunciato rubato lo scorso 18 novembre in provincia di Latina.

A seguito di un'attività perlustrativa, i militari hanno individuato l'abitazione dove risiede l'indagato, nei pressi di via Andreina, dove sul retro, in un garage era stata adibita una piccola officina meccanica.

