Nella serata di ieri 29 novembre 2023, in Aprilia, i Carabinieri della locale Stazione hanno dato provvedimento ad un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva nei confronti di una donna originaria della Croazia, 37enne, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Latina, che deve espiare una pena di due anni di reclusione per il reato di furto.

La 37enne che ha abitato per tanti anni a Roma, si è resa responsabile di tantissimi reati di furto aggravato sin dalla giovane età allorquando domiciliava nella capitale.

Dall'anno 2017 si è trasferita nella città di Aprilia continuando comunque a rendersi responsabile più volte della medesima fattispecie criminosa.

I Carabinieri di Aprilia hanno tratto in arresto nella serata di ieri la 37enne, che come disposto dall'A.G. è stata sottoposta alla detenzione domiciliare presso la sua abitazione di Aprilia