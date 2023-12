Giustizia per Veronica. E' lo striscione comparso nella Curva Nord dello Stadio Francioni di Latina esposto in occasione della partita contro il Sorrento. Anche i tifosi nerazzurri chiedono giustizia per l'omicidio della giovane latinense uccisa in California negli Stati Uniti nel gennaio del 2021 dal suo ex fidanzato scappato in Messico e che ancora non è stato arrestato.

Più volte il padre d Veronica, Gino De Nitto, ha chiesto giustizia per la figlia. "Questo non è un femminicidio di serie B" ha sempre dichiarato. Ha scritto al Papa, alla Premier Giorgia Meloni, accompagnato dal suo avvocato Valerio Masci è andato anche al Ministero degli Esteri. Ma fino adesso non sono arrivate risposte. Sul responsabile dell'omicidio c'è una taglia di dieci milioni di dollari e alle indagini hanno partecipato gli investigatori dell'Fbi. Nei giorni scorsi il padre di Veronica ha scritto al papà di Giulia Cecchettin, la giovane uccisa dal suo fidanzato Filippo Turetta. In occasione dei funerali che si svolgeranno domani 5 dicembre nella basilica di Santa Gistina a Prato della Valle a Padova e dove sono attese oltre 10mila persone sarà presente anche il padre di Veronica che vuole portare la sua solidarietà al padre di Giulia.