Vincita da record ad Aprilia dove un fortunato giocatore ha grattato un biglietto della lotteria istantanea "Miliardario" da 5 euro portando a casa 500mila euro. Erano le 17.45 di ieri quando l'uomo, assiduo frequentatore del bar Nando, di Nando Franzese in via Carducci ad Aprilia, ha trovato la dea bendata ad attenderlo. "Siamo felici perché conosciamo molto bene il vincitore - hanno detto i proprietari di uno dei bar storici della città - E' un nostro cliente assiduo e non possiamo che gioire insieme a lui".