Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di San Felice Circeo hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e contestuale divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina, nei confronti di un 35enne del luogo, responsabile di aver reiteratamente aggredito fisicamente e minacciato, anche di morte all'interno dell'abitazione familiare, la madre e la sorella. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina e condotte dalla locale Stazione Carabinieri, hanno documentato come, con tale condotta vessatoria, l'uomo abbia costretto le vittime a cambiare le loro abitudini e vivere nel timore di più gravi ripercussioni.

