Ladri in azione nel cuore della notte nell'edicola di via Padri Sant'Agostino a Latina, a poca distanza dal rondò di via dell'Agora e dal Liceo Scientifico Grassi. Alcuni ignoti sono entrati all'interno dopo aver praticato un foro probabilmente con frullino e hanno concentrato la loro attenzione sui soldi contenuti nel portamonete. I ladri hanno preso circa 40 euro e poi hanno portato via due caricatori del telefono.

Nel corso del raid i soliti ignoti hanno buttato tutto all'aria e poi sono scappati. Il colpo a quanto pare è stato studiato nei dettagli. La banda ha scelto un punto lontano da occhi indiscreti per entrare in azione: dal retro, dalla zona che si affaccia sull'oratorio. A fare la scoperta i titolari dell'edicola ieri mattina poco prima delle 6,30 quando hanno aperto. «Siamo molto amareggiati», ha detto la titolare.

Negli ultimi cinque anni è la quarta volta che i ladri prendono di mira l'edicola sempre con lo stesso modus operandi. Una volta avvenuta la scoperta è stata allertata la Polizia e in via Padri Sant'Agostino sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante che hanno eseguito un sopralluogo per trovare qualche traccia.

Nonostante l'attività di controllo del territorio e di prevenzione da parte delle forze dell'ordine, sia di Polizia che di Carabinieri, la banda ha colpito. L'attenzione da parte degli investigatori soprattutto in questo periodo resta molto alta