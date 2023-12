Le indagini erano scattate a seguito della denuncia della ragazzina presentata in Questura dopo che era andata a farsi refertare in ospedale al Santa Maria Goretti. La giovane studentessa che ha 17anni, aveva raccontato di aver vissuto un incubo durato quattro ore. Tutto era iniziato poco prima delle 20,30 quando insieme ad un amico a bordo di una micro car era andata nell'area dell'ex Intermodale a Latina Scalo dove ha incontrato l'imputato che l'aveva sequestrata. «Avevo paura a restare da sola con lui», ha raccontato quando è stata ascoltata.

E' stato condannato a nove anni e quattro mesi di reclusione. E' questa la sentenza emessa oggi dal giudice Giuseppe Cario nei confronti dell'uomo di origine romena accusato di aver sequestrato e violentato una ragazzina nell'area dell'ex Intermodale di Latina. I fatti contestati erano avvenuti lo scorso maggio e il presunto responsabile era stato arrestato al termine di una vera e propria caccia all'uomo dalla Polizia a Latina Scalo. Dragos Daniel Marcu, ha scelto di essere processato con il rito abbreviato, un giudizio previsto dal codice che prevede la riduzione di un terzo della pena. E' difeso dall'avvocato Adriana Anzeloni. Oggi in aula nel corso del processo il pm Valerio De Luca ha chiesto nei confronti dell'imputato la pena di otto anni. La ragazzina si è costituita parte civile ed è assistita dall'avvocato Di Legge.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli