Ieri sera 22 dicembre c.a. a Latina (LT), i Carabinieri della locale Stazione di Borgo Sabotino traevano in arresto in flagranza per il reato di produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti cittadino classe 84 residente a Latina (LT), in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il predetto a seguito di controllo presso la propria abitazione, veniva trovato in possesso di kg 1,180 di sostanza stupefacente tipo hashish, gr 331 di polvere di hashish, gr 834 di olio di hashish, gr 182 di marijuana, nonché 45 piante di marijuana alte 40 cm. Durante le operazioni, all'atto del rinvenimento della sostanza stupefacente, il prevenuto brandendo delle forbici minacciava il suicidio venendo posto immediatamente in sicurezza dagli operanti.

Nell'occorso lo stesso non riportava lesioni.