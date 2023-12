Grande dolore ha suscitato a due giorni dal Natale la scomparsa prematura dell'artista, scenografa, pittrice e designer pontina Veronica Venturi.

Da più di vent'anni attiva nel campo dell'Arte, dell'Architettura di interni e dello stile, Veronica era davvero una donna speciale, dall'animo sensibile e innamorata della creatività. Il suo percorso di crescita artistica è passato attraverso la sperimentazione, il teatro, la scrittura, la pittura. Si era diplomata architetto feng shui presso l'Accademia italiana di Verona, e poi ancora all'Accademia delle Belle Arti di Roma uscendone con il titolo di maestro d'Arte scenografo. Aveva studiato i colori e il loro effetto terapeutico sull'uomo, e gli studi olistici l'avevano portata a sposare una filosofia di vita tesa a puntare sull'essere e a riportare le energie tra i confini dell'unico centro possibile: il cuore.



Uno dei suoi più recenti progetti, esposti al Museo Cambellotti fino allo scorso 8 dicembre, è attualmente al Madxi di Tor Tre Ponti, visitabile fino al 31 dicembre. Si tratta della mostra "Resto fragile", fortemente simbolica, che raccoglie 60 opere pittoriche su carta, tela e tavola, fotografie, disegni ed immagini digitali: una riflessione sul corpo e sul rapporto estetico, fisico e cromatico. Anche il consigliere Cesare Bruni ricorda Veronica e il prezioso contributo professionale per l'organizzazione della mostra "Littoria, un marchio di successo", tornata il 18 dicembre in visione al Museo Cambellotti per l'anniversario della città.

I funerali di Veronica Venturi avranno luogo domani, 26 dicembre, alle 10:30 nella chiesa di San Marco.