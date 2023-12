La sera della vigilia di Natale un'adolescente di Latina si è ritrovata a vivere un vero e proprio incubo, aggredita in strada da uno sconosciuto che ha tentato di violentarla. La vittima è una sedicenne che è riuscita a mettersi in salvo reagendo con coraggio e determinazione: la sua tempestiva richiesta d'aiuto ha permesso ai poliziotti di avviare le ricerche prima che il malintenzionato riuscisse a dileguarsi. Le pattuglie della Squadra Volante della Questura hanno battuto il territorio senza sosta fin quando hanno rintracciato il fuggiasco, un cittadino indiano di 28 anni, finito direttamente in carcere per tentata violenza sessuale e lesioni.

Il drammatico episodio si è registrato in via Amaseno mentre la giovane portava a spasso il proprio cane.