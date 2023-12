Un gravissimo incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio poco dopo le 15,30 sulla strada provinciale Podgora a poca distanza da Borgo Carso alle porte di Latina. Una donna di 37 anni di origine straniera alla guida di una Ford C Max per cause in fase di ricostruzione è uscita fuori strada finendo contro un muretto, l'auto era diretta verso Borgo Podgora. L'impatto è stato violentissimo, ha riportato gravi ferite anche la figlia della donna che era sul seggiolino. Subito è scattato l'allarme al 118, ai Vigili del Fuoco alla Polizia Locale, agli agenti della Squadra Volante che sono prontamente intervenuti

Madre e figlia sono state trasportate in codice rosse in elicottero al Policlinico Gemelli e all'ospedale Bambino Gesù a Roma. Sul luogo dell'incidente il personale della Polizia Locale ha eseguito un accurato sopralluogo per ricostruire la dinamica. Si tratta di un incidente stradale autonomo senza il coinvolgimento di altri veicoli.