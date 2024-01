Lo scorso 30 dicembre 2023 a Formia, i Carabinieri della locale Stazione traevano in arresto un uomo di origine italiana classe 91 residente in Formia, gravato da specifici precedenti di Polizia, poiché verso le precedenti ore 1.30 in Formia, via Vitruvio, aggrediva fisicamente e violentemente con calci e pugni la propria compagna classe 97 di origini ucraine, evento interrotto solo grazie all'intervento di alcuni avventori di un locale pubblico ubicato in quelle vicinanze e successivamente da una pattuglia di militari dell'Arma che transitava in quelle vie adiacenti durante il normale servizio di prevenzione e repressione dei reati.

La ragazza prontamente soccorsa dai militari presentava numerose e visibili contusioni al viso ed al collo, nonché una copiosa perdita di sangue dal naso, tanto da rendere obbligatorio l'intervento di sanitari del 118, che a bordo di ambulanza provvedevano a trasportarla presso il pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Formia per ricevere le cure del caso. I militari intanto provvedevano altresì a fermare ed identificare l'aggressore portandolo presso gli Uffici della Caserma Carabinieri di Formia, dove sono subito scattate indagini serrate volte a ricostruire la dinamica dei fatti e le responsabilità dell'uomo. Grazie all'escussione dei testimoni e della vittima stessa dell'aggressione, che nonostante fosse visibilmente provata e spaventata ha comunque deciso di collaborato, è stato possibile ricostruire, oltre ai fatti accaduti, anche precedenti episodi di cui l'uomo si era reso responsabile in passato, andando quindi a configurare la condotta di maltrattamenti in ambito domestico, dato che i due convivevano in pianta stabile. Gli accertamenti esperiti e le fonti di prova cristallizzate non hanno lasciato alcuna ombra di dubbio agli investigatori e inchiodato il giovane, che in attuazione della normativa del "codice rosso" è stato tratto in arresto in flagranza ed è stato successivamente associato presso la Casa Circondariale di Cassino.