Una lettera è arrivata in questi giorni ad alcune parrocchie della Diocesi di Latina. La missiva alquanto misteriosa ed inquietante, è attribuita ad un sacerdote pontino che si autodenuncia e racconta una serie di perversioni e rapporti sessuali avuti con uomini, donne e ragazzi. Il contenuto è pesante e la lettera è stata accompagnata da una foto dove ci sarebbe il sacerdote nudo sdraiato su un letto. La Curia ha avviato un'indagine in ambito canonico: «con dispiacere abbiamo appreso della diffusione di una lettera, con annesse alcune foto, attribuita falsamente a un prete della diocesi, respingiamo l'uso di lettere anonime che non hanno altro scopo che diffamare una persona e creare scandalo». E' una nota del portavoce del Vescovo.